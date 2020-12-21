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Son dakika: THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

 (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında,  ve 'dan 'ye yapılacak uçuşların geçici durdurulduğunu hatırlatarak, yolcuların bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyeceğini bildirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

İngiltere'de hızlı yayılan koronavirüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'dan (THY)yapılan açıklamada, "Hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.

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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir"dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrikaya uçuşlar durduruldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: İNGİLTERE, DANİMARKA, HOLLANDA VE GÜNEY AFRİKA'YA UÇUŞLAR DURDURULDU

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