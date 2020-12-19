CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyayı karıştıran tweet! Darbe iması mı?

DARBE İMASI YAPMIŞTI

Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atıp, "Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler" ifadesini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun sözleri büyük tepki toplamıştı.

ÖNCE İP SONRA CHP!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da benzer şekilde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri ile tepki çekmişti. İfadeler "İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var" yorumlarına sebep oldu.