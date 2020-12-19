19 Aralık 2020, Cumartesi
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyayı karıştıran tweet! Darbe iması mı?

Geçtiğimiz aylarda hükümet için ' veya başka bir şekilde gidecekler' sözleriyle eleştirilere hedef olan   Başkanı , yine benzer bir paylaşımda bulundu. Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kullanıcılar Kaftancıoğlu'nu darbe iması yapmakla suçlarken, kendisine geçmişte yaptığı ve tutmayan "at fava bekle" paylaşımları hatırlatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sosyal medyayı karıştıran tweet! Darbe iması mı?

2021 Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Başkanı , "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. at fava bekle..." ifadelerini kullandı.

DARBE İMASI YAPMIŞTI
Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atıp, "Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler" ifadesini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun sözleri büyük tepki toplamıştı.

ÖNCE İP SONRA CHP!
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da benzer şekilde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' sözleri ile tepki çekmişti. İfadeler "İYİ Parti'nin 'darbe' beklentisi mi var" yorumlarına sebep oldu.





SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Kaftancıoğlu'nun tweeti sosyal medyada olay oldu. Bazı vatandaşlar Kaftancıoğlu'nu darbe iması yapmakla suçladı. Vatandaşlar, Kaftancıoğlu'na daha önce yaptığı "at fava bekle" paylaşımlarını hatırlattı:




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