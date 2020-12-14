





Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2113'e geriledi.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Japonya'da sanayi üretiminin ekimde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul, diğer pay piyasalarından pozitif ayrışarak rekor üzerine rekor kırdı. BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,28 değer kazandı ve 1.370,70 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.371,00 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,99 değer kazanarak rallisini üst üste 6. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.