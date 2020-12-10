Sedat Akyüz, Mar-Say’la pandemiye meydan okuyor
Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günlerden geçiyor. Birçok şantiyede işler yavaşladı ya da durdu. Sektörün önde gelen firmalarından Mar-Say ise çalışmalarına aynı hızda devam ediyor. Çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak konut projelerine devam ettiklerini söyleyen Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, “Bu süreçte hiçbir çalışanımızı mağdur etmiyoruz. Pandemi döneminde ekonomiye ve istihdama katkımız büyük” diyor.
Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Ölümcül salgın, ülke ekonomisine yön veren birçok sektörde işlerin durmasına ya da aksamasına yol açtı. Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında da inşaat geliyor.
VİRÜSE KARŞI ÜST DÜZEY ÖNLEMLER
Pek çok şantiyede işler yavaşlarken, sektörün en güvenilir firmaları arasında gösterilen Mar-Say'ın konut projelerinde çalışmalar pandemi öncesindeki hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde şantiyelerde virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler aldıklarını belirten Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, çalışanların sağlığı için hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardıklarını söylüyor.
ÇALIŞANLARA DÜZENLİ OLARAK TEST YAPILIYOR
Mar-Say bünyesinde çalışan tüm personele güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunduklarını ifade eden başarılı işadamı Sedat Akyüz, çalışanlara düzenli aralıklarla Covid-19 testi yapıldığını da belirtiyor: "Pandemi sürecinin başından bu yana konut projelerimizin yapımı hep devam etti. Çalışma arkadaşlarımız dönüşümlü olarak çalışmayı sürdürüyor. Her birine düzenli olarak testler yapılıyor. Bugüne dek hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. Mar-Say olarak pandemi döneminde de ekonomiye ve istihdama büyük katkıda bulunmaya devam ediyoruz."