Sedat Akyüz, Mar-Say’la pandemiye meydan okuyor

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Ölümcül salgın, ülke ekonomisine yön veren birçok sektörde işlerin durmasına ya da aksamasına yol açtı. Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında da inşaat geliyor.





VİRÜSE KARŞI ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Pek çok şantiyede işler yavaşlarken, sektörün en güvenilir firmaları arasında gösterilen Mar-Say'ın konut projelerinde çalışmalar pandemi öncesindeki hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde şantiyelerde virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler aldıklarını belirten Mar-Say Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Akyüz, çalışanların sağlığı için hijyen şartlarını üst seviyeye çıkardıklarını söylüyor.





ÇALIŞANLARA DÜZENLİ OLARAK TEST YAPILIYOR

Mar-Say bünyesinde çalışan tüm personele güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunduklarını ifade eden başarılı işadamı Sedat Akyüz, çalışanlara düzenli aralıklarla Covid-19 testi yapıldığını da belirtiyor: "Pandemi sürecinin başından bu yana konut projelerimizin yapımı hep devam etti. Çalışma arkadaşlarımız dönüşümlü olarak çalışmayı sürdürüyor. Her birine düzenli olarak testler yapılıyor. Bugüne dek hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. Mar-Say olarak pandemi döneminde de ekonomiye ve istihdama büyük katkıda bulunmaya devam ediyoruz."

