Vâris Mobilya’nın 2021 ciro hedefi 15 milyon lira

1985 yılından bu yana başkent Ankara'da hizmet veren Vâris Mobilya, dünya pazarına açılma yolunda ilk adımları attı. Firmanın ikinci kuşak CEO'su Kemal Akbulut, Vâris Mobilya'yı bir dünya markası haline getirmek için gereken altyapıyı kurduklarını açıkladı.



DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

Kemal Akbulut, global çapta bir tanınırlığa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti: "Türkiye'de yarattığımız istihdama ve hizmete ek olarak, yurtdışında da hizmet üretme konusunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. 'Luxury mobilya' kategorisindeki üst düzey tasarımlarımız ve konsept projelerimizle yakın gelecekte dünya markaları arasında yerimizi alacağız."



ZİRVEYE OYNUYOR

Türkiye'de 'mobilya' ve 'özel tasarım mobilya' sektörlerinde 1 numara olmayı amaçlayan Vâris Mobilya, 2021 ciro hedefini de belirledi. Kemal Akbulut, firmanın global marka olma yolundaki büyüme hedefi ve pandemi sürecinde sektörde gerçekleşen büyümeyi de göz önüne alarak, 2021 yılındaki ciro hedeflerinin 15 milyon lira civarında olduğunu açıkladı.