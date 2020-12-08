Dünya üretiminin yüzde 90’ını ülkemiz karşılıyor! Ekonomiye katkısı 160-190 milyar lira

"YAPILAN İŞBİRLİĞİYLE BALIN MİKTARI VE KALİTESİ ARTACAK"

2019 yılında gerçekleştirilen Tarım-Orman Şûrası kararlarından birinin de meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bu meteorolojik veriler sayesinde, biz de; üretim, ürün planlaması ve verilerin takibi ile tarımsal faaliyetlerin daha verimli gerçekleşmesini amaçlıyoruz. Bildiğiniz gibi 2018 yılı sonbaharında, ülkemizde koloni çöküşü olarak da ifade edilen, kitlesel bal arısı ölümleri yaşandı. Koloni çöküşleri sadece ülkemizde değil, dünyada da uzun yıllardır yaşanmaktadır. Bu durumun nedenlerini anlamak üzerine yapılan çalışmalarda ise genel kanaat meteorolojik parametrelerin, bazı parazitlerin ve kimyasalların etkili olduğu yönündedir.

Biz de; meteorolojik parametrelerin bu kadar önemli olduğu arıcılık için en önemli üretici birliği olan 70 bin üyeli Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği kararı aldık. Bu protokol sayesinde, Arıcılarımızın olumsuz meteorolojik durumdan daha az etkilenmeleri için; Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak 7/24 yaptığımız tahmin ve erken uyarılarımızla süreçte yer alacağız. Kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı SMS ile arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Arıların beslenme sahasını ve arıcılarımızın konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için geçmiş yıla ait verilerimizi kendileri ile paylaşacağız. Paylaşılan bu bilgiler ile; sıcak hava ve soğuk hava dalgalarını, kuvvetli meteorolojik hadiselerin tahminini arıcılarımıza direkt ulaştıracağız. Böylece balın miktarına ve kalitesine katkı sağlamış olacağız."