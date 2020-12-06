Ford Türkiye'de kuracağı fabrikanın inşaatına başladı

ABD'li otomobil üreticisi Ford ile Alman otomobil markası Volkswagen arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında da iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye'yi düşündükleri açıklandı.

2022'de yollarda olması beklenen araçların üretim yeri hakkında, henüz firmalar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ford'un Kocaeli Fabrikasına ait olan arazi üzerinde kazı ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları başladı.

Geçen hafta Başiskele İlçesi Belediye Meclis toplantısında yaklaşık 20 milyon değerinde 71 araçtan oluşan bir araç filosunun Ford tarafından, Başiskele Belediyesine verilmesi ile ilgili madde ile bu konu tekrar gündeme geldi.

Toplantıya başkanlık yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Konu gündeme geldiğinde meclis üyelerine kapsamlı bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Ford bizim bölgemizde yaklaşık 600 dönümlük bir alan üzerinde Türkiye'nin son dönemdeki en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 100 bin metrekarelik yeni bir fabrikadan bahsediyoruz. İnşaatla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ruhsat süreçleri başladı" diyerek süreç ve bağışlanan araçlar hakkında bilgi verdi.

FORD İNŞAATA BAŞLADI

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele İlçemiz ile Gölcük İlçesi arasındaki Yeniköy mevkiinde, Ford Fabrikası bulunuyor. Bizim İlçe sınırlarımız içerisinde, fabrikanın yaklaşık 300 dönüm bir arsası var. Ford bu alanda yeni kurulacak fabrikasının inşaatına başladı. Burada da Ford'un ticari araçlarının dünyaya ihracatının yapılacağı önemli bir fabrika olacak. Mevcut fabrikası ile hemen hemen aynı büyüklükte bir fabrika yapılacağını biliyoruz. Bu alanda 100 bin metre karenin üzerinde bir kapalı alana sahip tesis kurulacak. İçerisinde bulunduğumuz zor zamanda, böylesine büyük bir yatırımın ülkemize yapılması ve bu yatırımın Kocaeli'nde Başiskele İlçemize yapılacak olması bizi oldukça mutlu etmiştir. Dünyanın ticari araç segmentinde ihracat üssünün bu fabrika olacağı söyleniyor." dedi.