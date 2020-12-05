İngiltere ve Mısır arasında flaş anlaşma

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Sir Geoffrey Adams ile Mısır'ın Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Badr Abdelatty'in iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir anlaşma imzaladıkları belirtildi.