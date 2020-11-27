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Emekliye ikili zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Milyonlarc emekli Ocak zammını bekliyor. Ocak ayında bir önceki 6 aylık oranında alacak. ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı için 2 farklı tahmin var. Buna göre zam yüzde 6 ya da yüzde 6.35 olabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Emekliye ikili zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. oranı henüz belli değil. Ancak ipuçları var. Hem 'nın hem de son beklenti anketi, ipuçlarını veriyor.




İŞTE TAHMİNLER
ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen oranında zam alacak. Merkez 'nın 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur oranı yüzde 6 olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon yüzde 6.35 çıkacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu.




Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle kesin oran belli olacak. Emekliler 4 Ocak'ta zam oranını öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını alacak.

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