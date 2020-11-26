Ev kadınlarına güzel haber: Evde vergisiz kazanç mümkün
Torba yasa ile evde üretip internetten satanlara vergi muafiyetinin yolu açıldı. 1 Ocak’ta başlayacak düzenlemeden başta ev kadınları olmak üzere geniş bir kesim yararlanacak.
Borçlara yapılandırma imkanı getiren ve istihdama yeni desteklerin yolunu açan torba yasa ile, kadın girişimcilere destekler de artırılacak. Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti sağlanacak.
220 BİN TL SINIRI
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.
1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.
BAŞKAN'A YETKİ
Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak. Düzenleme ile, Cumhurbaşkanı'na, maddede belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve 2 katına kadar artırma yetkisi de verildi.
DESTEKLERE UZATMA İMKANI
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
NORMALLEŞME DESTEĞİ:
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği alanların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda sağlanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
PRİM TEŞVİĞİ:
Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam edenlere sağlanan prim desteğinin süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.