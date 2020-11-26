Ev kadınlarına güzel haber: Evde vergisiz kazanç mümkün

1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.