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Emekli maaşına 'asgari ücret' düzenlemesi! En az 2.324 lira...

Milyonlarca Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. En düşük aylık 2019’da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarılırken ,emekliler yeni bir artış beklentisi taşıyor. ’nden ‘, seviyesine yükseltilsin’ çağrısı geldi.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Emekli maaşına 'asgari ücret' düzenlemesi! En az 2.324 lira...

Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi.

Bu kapsamda taban aylıklarda art arda artış yapıldı. En düşük aylığı ödemesi 2019'da bin, bu yıl bin 500 liraya yükseltildi.

Emekliler, taban aylıkta yeni bir artış beklentisi de taşıyor.

EN AZ 2.324 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Asgari emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve seviyesine yükseltilmeli" denildi. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.

Emeklilere en az kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.

Halen net asgari ücret 2 bin 324 lira. Bu ücret, Ocak'ta artırılacak. Yeni asgari ücret, önümüzdeki ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı.

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