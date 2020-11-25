İşverene işçi desteği! Primi devlet veriyor
Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı sunan yasa ile yeni istihdam destekleri de hayata geçti. Yeni personel istihdam edene ya da eski çalışanını geri alana her işçi için aylık bin 324 lira destek sağlanacak. İşsizlik maaşı alırken 3 ay içinde işe dönenin de prim boşluğu olmayacak...
Torba yasayla hayata geçen yeni istihdam paketi, hem mevcut istihdamı koruyacak hem de işsizlere iş fırsatı yaratacak pek çok destek içeriyor:
Destek tutarı, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira (aylık 1.324,50 lira), ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklar için ise günlük 39,24 lira (aylık 1.177,20 lira) olacak.
Cumhurbaşkanı, destek tutarlarını, asgari ücret artış oranında artırabilecek.
İŞE GERİ DÖNÜŞ:
İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira (aylık 1.324,50 lira) destek verilecek.
Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira (aylık 1.177,20 lira), başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise hane başına günlük 34,34 lira (aylık 1.030,20 lira) destek sağlanacak.
PRİM DEVLETTEN
İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.