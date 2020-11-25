Bağ-Kur'luya yeni emeklilik imkanı! Silinen primler nasıl canlandıracak?
Emeklilerle ilgili flaş gelişme... Emeklilik için prime ihtiyaç duyan Bağ-Kur’lulara daha önce silinen günlerini avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sağlanırken, başvurular ay başında başlıyor.
Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu.
Emeklilik için prime ihtiyaç duyan Bağ- Kur'lular, daha önce borcu olduğu için günleri silinen primlerini yapılandırma yasası avantajıyla yeniden canlandırabilecek.
3 AY SÜRE VAR
Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat tarihine kadar sürecek. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.