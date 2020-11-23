Son dakika: Küresel piyasalar haftaya "aşı" iyimserliği ile başladı

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor.

Geçen hafta piysaların odağında, yine Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı haberleri ile salgının ekonomi üzerindeki etkisi vardı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 59 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 391 bini aştı. Avrupa'da birçok ülke tedbirleri artırırken, ABD'de eyalet bazında önlemler dikkati çekti. Asya tarafında ise Japonya'nın artan vaka sayıları nedeniyle turizm konusunda alabileceği tedbirler gündeme geldi.

Öte yandan ABD'de geçen hafta açıklanan perakende satışlar verisinin düşüşe işaret etmesi de salgının ekonomi üzerindeki etkisini tekrar hissettirmeye başladığı yorumlarına neden oldu.

Cuma günü, New York'ta okulların yeniden kapatılması ve ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da salgını yavaşlatabilmek için yaklaşık bir ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberinin yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki kullanılmayan Kovid-19 fonlarının iade edilmesine ilişkin gerilim, borsanın satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'den Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, dolar endeksi ise analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 92,1'den gelen tepki alımlarıyla 92,3 seviyesinde dengelendi.

Hafta sonu Fed'in, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirmesinin, Hazine-Fed geriliminin gündemden kalkmasını sağlaması ile vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Avrupa tarafında, geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen borsalar, cuma günü sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise 1,1850-1,1900 dar bandında dalgalı bir seyir izledi.

Bugün Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güny Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kazandı. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" vurgusu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 15'e yükselmesi ile hafta boyunca Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı görüldü. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.328,33 puana, kapanış rekorunu ise 1.323,95 puana taşırken, dolar/TL ise 7,5160'a kadar gerilemesi sonrası 7,65 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü BIST 100 endeksi, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanırken, haftalık bazda ise yüzde 2,53 artarak yükselişini üst üste 3. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise yarın Almanya'da, çarşamba ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile çarşamba ABD, perşembe Avro Bölgesi'nde merkez bankalarının toplantı tutanaklarının öne çıktığını bildirdi.

Aşı iyimserliği ile Borsa İstanbul'da rekorların devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

16.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)