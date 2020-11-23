Koronavirüs üretimi durdurmadı! Otomotiv sektöründe çıraklar işbaşı yaptı

2020 İHRACAT HEDEFİ 9 MİLYAR DOLAR

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da ocak-ekim döneminde tedarik sanayisi ihracatının yüzde 15.3 düşüşle 7.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2020 sonunda 9 milyar dolarlık ihracat öngördüklerini ifade eden Yazıcı, bu durumun şirketlerin cirolarını da etkilediğini anlattı. Yazıcı, tedarik sanayisinin ciro kaybının 2020'de toplam 3.4 milyar dolar civarında yani 25 milyar TL civarında olacağını kaydetti.

ÇALIŞAN BULMAK ZOR

Otomotivde üretim yapmanın maddi ve manevi ciddi maliyeti olduğunu söyleyen Kanca, yöneticilerin zamanının büyük bir kısmını hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik tedbirlere ayırdığını anlattı.