Ev sahipleri ve emekliler dikkat! Emlak vergisi ödemesi için büyük fırsat!

Yani 18 taksiti seçen 36 ayda borcu ödeyecek. Başvurular 31 Aralık'a kadar ilgili belediyeler tarafından alınacak. İlk taksit ödemeleri ise 1 Şubat'a kadar yatırılacak.

EMEKLİYE VERGİ YOK

Emlak Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri ay sonuna kadar devam edecek. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda bu vergiden muaf. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor.