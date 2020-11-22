Kış lastiği takmayana büyük ceza! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

ARAÇ BAKIMLARI

Kış şartlarında olası kazaları önlemek için kış lastikleri kadar araç bakımları da önemli. Hem yakıt tasarrufu hem de kazaya davetiye çıkarmaması açısından önem taşıyan araç bakımları şu şekilde sıralanıyor:

MOTOR SUYU (ANTİFRİZ)

Motor soğutma suyunun (antifriz) donarak silindir bloğunun çatlamaması ve çeşitli arızalara neden olmaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.

KALORİFER

Araç kaloriferleri soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aksamıdır. Isıtma, buz çözme gibi fonksiyonları yerine getiren kaloriferlerin, kış gelmeden kontrol edilmesi gerekli.