145 yıllık rüya gerçek oluyor: Karadeniz-Akdeniz Yolu! Projesi 2. Abdülhamid Han zamanında çizildi



"HEM ORDU, HEM DE DİĞER İLLER AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, 2020 yılının son aylarında bitmesi gereken ancak pandemi nedeniyle çalışmaların yavaşladığı projenin, 2021 yılının ortalarında tamamlanacağına inandıklarını ifade etti.

Projenin, hem Ordu hem de Karadeniz-Akdeniz Yolu'na kenar bulunan iller adına çok önemli olduğuna değinen Şahin, "Bu iller, Karadeniz kenarında bulunan ülkeler ile ticaret yapıyorlar, bu ticaret hacimlerini genişletmek, daha kısa yoldan ve daha az masrafla bu ülkelere ulaşmak için bu yola ihtiyaç var. Bu yolun biran önce bitmesi ilimiz açısından olduğu kadar, diğer iller açısından da çok önemli" dedi.