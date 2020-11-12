Son dakika haberi... EFT saatleri değişecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) hakkında detayları duyurdu. Yeni düzenleme ile havale ve EFT arasındaki farkların kaldırılması planlanıyor. FAST uygulamasının kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Peki, EFT saatleri değişiyor mu? Havale EFT arasındaki fark kalkıyor mu? Yeni ödeme sistemi FAST nedir? İşte merak edilenler...

EFT SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

FAST sistemi ile havale ve EFT arasındaki fark ortadan kalkıyor. EFT'de saat 17.00 sınırı ortadan kalkacak ve vatandaşlar 7/24 para transferi yapabilecek. FAST sisteminin 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanıma açılması planlanıyor.