Taşeron işçilerinin tediye tarihi açıklandı! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

4D'li taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği 2020 yılı 4. tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Her yıl 4 taksit şeklinde gerçekleştirilen tediye ödemelerinin son taksit ödemesi merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte tediye ödemelerinin takvimi duyuruldu. Taşeron ve kamu işçilerinin araştırdığı tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.