İşçiye ve işverene destek borçluya kolaylık geliyor! Borçlar tarih olacak

BAĞ-KUR'LUYA TEMIZ SAYFA

BAĞ-KUR'LULAR borçlarını yapılandırarak kolayca kapatabilecek. Prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelere ilişkin sigortalılıkları dondurulacak. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, Aralık ayı başından itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya (canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

EVDE ÜRETENE MUAFİYET

GELİR Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Muafiyet için vergiden muaf esnaf belgesi alınması ve ticari hesap açılması gerekecek.



31 ARALIK SON TARİH

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirterek, imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.