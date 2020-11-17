Gazprom Türkiye'yle Elektronik Satış Platformu üzerinden ilk anlaşmasını imzaladı

Bu kapsamda, EPDK tarafından işletilen elektronik platform üzerinden ilk kapasite tahsisatı eylül ayında yapıldı ve Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktasından Türkiye'ye ilk fiili spot boru gazı ithalatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin bu ihaleyi gerçekleştirmesinin ardından Rus şirketi Gazprom Export da Türkiye'ye ilk kez ESP üzerinden gaz satmak için 5 ayrı ihale düzenledi. İhaleler sonucunda Gazprom Export, teklif veren bir şirketle aralıkta Türkiye'ye 700 bin metreküp doğal gaz satmak üzere elektronik platformda anlaşmaya vardı.

Böylece, Rusya ilk kez Türkiye'ye spot fiyatlarla doğal gaz satacak. İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz kapasitesi aralıkta Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek.