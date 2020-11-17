Emekliye Ocak'ta farklı maaş! Memurların ve emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Memurların ve emeklilerin yüzde 3’lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35’i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak...
2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki bu yıla ilişkin yüzde 12.47'lik enflasyon tahmini, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Bu tahmine göre, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 2.35 enflasyon farkıyla yüzde 5.35'e çıkabilecek.
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.
3.918 TL MAAŞ, 532 TL AİLE YARDIMI
OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.
Yüzde 5.35 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 369,87 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,36 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,68 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, aylık 532,59 lira alabilecek.