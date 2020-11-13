Türkiye'nin tanıtımına Formula 1 dopingi! Ekonomiye katkısı 100 milyon dolar olacak

ORGANİZASYON İÇİN 3.500 KİŞİ GELDİ

Formula 1 yarışları, 10 takımın yarıştığı, takımlar ve F1 ile FIA ekipleri ile birlikte yaklaşık 3 bin-3 bin 500 kişinin bir sezon boyunca dünyayı dolaştığı dev bir organizasyon. Bu ekipler yarışın yapıldığı şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Lojistik, konaklama, yeme-içme, telekomünikasyon gibi sektörlerde hareket yaratıyor.

SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ SAYISI 25 MİLYON

Formula 1, 2018'de sosyal medyada en hızlı büyüyen spor serisi oldu. Kitlesini yüzde 58 artırdı. Bu eğilim 2019'da da devam etti ve yüzde 33 daha fazla büyüdü. 2019 rakamlarına göre F1'in 25 milyondan fazla sosyal medya takipçisi var. Facebook'ta 5.6 milyar, Twitter'da 2.8 milyar, Instagram'da 7.2 milyar, YouTube'da 792 milyon görüntülendi.

70 YILLIK İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Formula 1 yarışlarında takımlarla enerji şirketleri arasında işbirlikleri de görülüyor. Bunlardan biri 70 yılı aşkın süredir birlikte çalışan Shell ve Ferrari. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Ferrari ile 70 yıllık yolculuğu birlikte gerçekleştirdik. Scuderia Ferrari, en çok yarış kazanan ikonik takımlardan biri ve bu işbirliğiyle galibiyetlerinde katkımız olmasından gurur duyuyoruz" dedi.