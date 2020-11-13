Türkiye'nin tanıtımına Formula 1 dopingi! Ekonomiye katkısı 100 milyon dolar olacak
Türkiye'de Formula 1 heyecanı yeniden başladı. Formula 1 takviminin 14'üncü yarışı olan F1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta düzenleniyor. İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın açıklamasına göre, Formula 1’in Türkiye ekonomisine katkısı 100 milyon dolar olacak.
Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonu olan Formula 1'in Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapması bekleniyor. 200 farklı ülkede 250'den fazla TV kanalında yayınlanan yarışı 500 milyon tekil global izleyici izliyor. Yıllık kümülatif global TV izleyicisi sayısı 1.92 milyarı buluyor. Sosyal medya ile birlikte görüntülenme ve izlenme ise katlanıyor. Üç günlük organizasyonun reklam karşılığının milyon dolarları bulduğu söyleniyor. F1'in ekonomik boyutuna dikkat çeken İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1 takvimindeki çoğu ülkenin F1'i iş hayatını canlandırmak, yatırım çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için platform olarak gördüklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 9 yıl aradan sonra 2020 takvimi kapsamında gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.
ORGANİZASYON İÇİN 3.500 KİŞİ GELDİ
Formula 1 yarışları, 10 takımın yarıştığı, takımlar ve F1 ile FIA ekipleri ile birlikte yaklaşık 3 bin-3 bin 500 kişinin bir sezon boyunca dünyayı dolaştığı dev bir organizasyon. Bu ekipler yarışın yapıldığı şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Lojistik, konaklama, yeme-içme, telekomünikasyon gibi sektörlerde hareket yaratıyor.
SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ SAYISI 25 MİLYON
Formula 1, 2018'de sosyal medyada en hızlı büyüyen spor serisi oldu. Kitlesini yüzde 58 artırdı. Bu eğilim 2019'da da devam etti ve yüzde 33 daha fazla büyüdü. 2019 rakamlarına göre F1'in 25 milyondan fazla sosyal medya takipçisi var. Facebook'ta 5.6 milyar, Twitter'da 2.8 milyar, Instagram'da 7.2 milyar, YouTube'da 792 milyon görüntülendi.
70 YILLIK İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR
Formula 1 yarışlarında takımlarla enerji şirketleri arasında işbirlikleri de görülüyor. Bunlardan biri 70 yılı aşkın süredir birlikte çalışan Shell ve Ferrari. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Ferrari ile 70 yıllık yolculuğu birlikte gerçekleştirdik. Scuderia Ferrari, en çok yarış kazanan ikonik takımlardan biri ve bu işbirliğiyle galibiyetlerinde katkımız olmasından gurur duyuyoruz" dedi.
GENÇ PİLOT MERAKLA BEKLİYOR
23 yaşındaki Scuderia Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, İstanbul Grand Prix'inde yarışacak en genç pilotlar arasında bulunuyor. 2019'dan bu yana Ferrari takımında yarışan Leclerc ile online bir röportaj yaptık. İstanbul yarışını heyecanla bekleyen Leclerc, şunları söyledi: 4 Çocukluğumdan beri izlediğim İstanbul pistinde yarışmak çok özel. Özellikle 8'inci virajı heyecanla bekliyorum. 4 Kompleks bir antrenman programım var. Çok şey yapıyorum aslında. Kardio yapıyorum, koşuyorum, bisiklet sürüyorum. Ağırlık çalışmıyorum. Çünkü biz pilotların ağır olmaması gerekiyor. Böyle bir fiziksel antrenmanım var. 4 Simülatörlerle pistler santimetresine kadar sanal ortamda oluşturulabiliyor. Antrenmanın önemli bir kısmı bu. Yarışacağım yepyeni bir pist olduğu için daha önceki yarışların videolarını izliyorum. Pisti yakından tanımaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey cuma günü yapılacak sürüşler olacak. Aracımla pisti deneyeceğim. Aracın sınırlarını ne kadar zorlayabiliyorum, pistte kendimi ne kadar zorlayabiliyorum bunlara bakacağım.
100 MİLYON DOLARLIK KATKI
Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1'in Türkiye'de sesinin son yankılanmasından bu yana 9 yıllık bir süre geçti. Bu süre zarfında, İstanbul Park çeşitli büyük organizasyonlara ev sahipliği yapsa da bu kadar büyük çaplısı gerçekleşmedi. Hürriyet'in haberine göre, F1'in İstanbul'a geri dönüşü ile birlikte ülke ekonomisine de ciddi bir katkı gündeme geldi. İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın açıklamasına göre, Formula 1'in Türkiye ekonomisine katkısı 100 milyon dolar olacak. Ancak bu rakamı daha da yukarıya çekmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü pilotların, markaların tanıtım videoları, sosyal medya hesaplarından paylaşımları, yatırım için özel çalışmalar da ekonomiye olan katkının 100 milyon doların da üzerine çıkacağının sinyallerini verir nitelikte.
YATIRIMCIYA SESLENECEK
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020'de, yenilenen imajıyla, 'founding partner' olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250'den fazla kanalda yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: "Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1'i de dâhil ettik. Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatmanın yanı sıra, potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye'nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz" dedi.
TÜM DÜNYAYA TANITIM
Yalnızca televizyon aracılığıyla değil sosyal medya kanalları, haber siteleri ve pilotların kendi ağları ile de Türkiye'nin tanıtımı önemli derecede yatırım ve ilgi çeker hale geldi. En beğenilen pistlerden bir tanesi olması dolayısıyla İstanbul Park pisti pilotların bir çoğunun "Heyecanla bekliyoruz" açıklamalarına sahne oldu. Bununla birlikte 11 Kasım tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan Formula 1 araçları şovu da dünyada ses getirdi. Red Bull pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaptı. Şehrin en özel noktalarında Red Bull Racing ve AlphaTauri Formula 1 araçları ile turlayan dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri Takımı pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, şovlarını iki kıta arasında dünyada ilk kez gerçekleşen pitstop'un ardından tamamladı. Bu sürprizle hem Formula 1'in Türkiye dönüşü kutlandı hem de İstanbul tanıtımı için film çekildi.
'İSTANBUL ÇOK ÖZEL'
Türkiye'ye dönen Formula 1 yarışı öncesi Ferrari pilotu Charles Leclerc ile özel bir toplantıda görüntülü olarak bir araya geldik. 2017 F2 Şampiyonası'nda birinci olarak dikkatleri üzerine çeken, 2019 yılından bu yana da Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, toplantıda İstanbul Park ile ilgili fikirlerini ve heyecanını dile getirdi. 23 yaşındaki Monakolu pilot, "İstanbul Park pistini Maranello'daki test merkezimizde simüle ettik. Sekizinci virajda ciddi 'G' kuvvetine maruz kalacağız. Zorlu, ama bir o kadar da özel bir pist. Yaptığımız özel çalışmalar ile aracım ve ben meydan okumaya hazırız" dedi.
BORSADA GONG ÇALDI
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta koşulacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı. Gong'un ardından konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, "Formula 1'in büyük bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1'in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum. Borsanın da performansı Formula 1 gibi. Oldukça iyi. Kendini sürekli geliştiriyor" diye konuştu.
Steve Nielsen
2021 İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "İstanbul'a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul'da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim. Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. İstanbul, Formula 1 için harika bir şehir, pist harika ve burada Türk Hükümeti'nden gördüğümüz destek çok büyük. Formula 1 için ideal ortam. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.
Formula 1 İstanbul Park Program:
- Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabının birinci antrenman turları, bugün saat 11.00'da düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
- Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'da pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'da ise sıralama turları gerçekleştirilecek.
- Formula 1 Türkiye Grand Prix'i, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)