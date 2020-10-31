Yerli otomobil için bir ilk! Harekete geçildi...
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili çalışmalar Bilişim Vadisi'nde tüm hızıyla sürüyor. 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobillerin dijital altyapı ve hizmetlerinin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu için de çalışmalar başladı.
İlk endüstriyel bulut platformu yerli otomobilde kullanılacak. Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje platformlarının oluşturulması, desteklenmesi sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni omuzlayan Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu örneğinde olduğu gibi meslek kuruluşları ile devletin katılım sağladığı, firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak.
Fizibilite çalışmaları tamamlanacak plaftormla KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin veri saklama ve işleme ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanacak.
YAZILIM MERKEZİ
Fizibilite çalışmalarının sonuçları doğrultusunda endüstriyel bulut platformuna ilişkin model belirlenecek. Mobilite Yazılım ve Donanım Geliştirme Merkezi kurulacak.
Sektörel pazar araştırmaları ile teknolojik gelişim, insan gücü ihtiyacı, pazarlama, markalaşma gibi konulardaki araştırmalara yönelik bir destek programı uygulanacak.
Otomotiv başta olmak üzere öncelikli sektörlerde ilave vergisel teşvikler artırılacak.
Sabah