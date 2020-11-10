Son dakika: İşsizlik geriliyor! TÜİK son rakamları açıkladı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,0 puanlık azalış ile %15,7 oldu.



İSTİHDAM ORANI %43,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı ise 2,4 puanlık azalış ile %43,9 oldu.



Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %6,2'si inşaat, %54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.





İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2020 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,3 puanlık azalış ile %50,6 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Ağustos 2019, Ağustos 2020







KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,9 OLDU

Ağustos 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak %32,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan azalarak %20,6 oldu.



KAMU İSTİHDAMI %3,6 ARTTI



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 4 milyon 779 bin kişi oldu.



15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,5, İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla %13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,7 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,2 puanlık azalışla %48,8, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla %56,4 oldu.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Ağustos 2019, Ağustos 2020







GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %26,1, İSTİHDAM ORANI %31,1 OLDU



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla %26,1, istihdam oranı ise 3,3 puan azalarak %31,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,4 puanlık azalışla %42,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla %30,4 seviyesinde gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Ağustos 2019, Ağustos 2020





MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,2, İSTİHDAM ORANI %43,0 OLDU



Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak %13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 78 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan artarak %43,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 280 bin kişi artarak 26 milyon 952 bin kişi olarak tahmin edildi.





Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak %49,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 202 bin kişi artarak 31 milyon 53 bin kişi olarak tahmin edildi.



Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 22 bin kişi, sanayi sektöründe 106 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi, hizmet sektöründe 144 bin kişi arttı.





Sektörel istihdam, Ağustos 2018-Ağustos 2020



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