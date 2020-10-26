Son dakika: Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek geldi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.
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Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi.