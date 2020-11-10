Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cevdet Yılmaz seçildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı için yapılan gizli oylamada AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Yılmaz, komisyonun teknik bir komisyon olduğunu belirterek, başkan olarak komisyonun iyi işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

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