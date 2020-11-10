11 Kasım 2020, Çarşamba
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cevdet Yılmaz seçildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bingöl Milletvekili seçildi. Yılmaz, komisyonun teknik bir komisyon olduğunu belirterek, başkan olarak komisyonun iyi işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cevdet Yılmaz seçildi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı için yapılan gizli oylamada AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Yılmaz, komisyonun teknik bir komisyon olduğunu belirterek, başkan olarak komisyonun iyi işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

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