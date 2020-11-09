Otoda rekor üstüne rekor!

Türkiye otomotiv pazarı eylülden sonra ekimde de rekor kırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre binek otomobil ve hafif ticari araç satışları ekimde yüzde 93 artışla 94 bin 733'e çıktı. Ekim ayrıca 2020 yılı içinde en çok satışın yapıldığı ay oldu. Yılın ilk 10 ayındaki satışlar ise yüzde 78.1 artışla 588 bin 354 adede çıktı.

Eylül ve ekimdeki rekor satışlarla birlikte yıl sonu pazar beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Tahminlere göre son iki ayda en az 212 bin adet araç satılırsa pazar yıl sonunda 800 bin adeti bulacak.

Ancak kasım ve özellikle aralık ayı Türkiye otomotiv pazarında en çok satışın yapıldığı aylar olarak biliniyor.

ODD verilerine göre son 10 yıl aralık ayı satış ortalaması bile 127 bin adet. Bu nedenle satışların 100 bin adetlerin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminler doğru çıkarsa pazar yıl sonunda 800 bin adedi geçecek. Böylece 2020, pandemiye rağmen son 10 yılda en çok satış yapılan yıllardan biri olacak.





PAZARDA HAREKET SÜRÜYOR

43 otomotiv markasını bir çatı altında toplayan ODD, yıl başında pazarı 575-625 bin adet aralığında tahmin ediyordu. Yıl içinde bu rakamı önce 600-650 bin adet, daha sonra 700-750 bin adede çıkardı. Son olarak ekim ayı satış rakamlarının ardından pazar tahminini 725-775 adet olarak değiştirdi.

Toplam 950 yetkili satıcıyı temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği de (OYDER) yıl sonu pazar tahminini yukarı yönlü revize etti. 800 bin adetlik pazarın sürpriz olmayacağını söyleyen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "2020 başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağını öngörmüştük. Pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazar yılın son çeyreğinde hareketlendi. Bu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ediyoruz" dedi.





TAHMİNLER 5 KEZ DEĞİŞTİ

Yıla 525-600 bin adetlik pazar tahmini ile başlanırken, pandemi ile birlikte bu tahmin 450-500 bin adetlere gerilemişti. Hazirandan itibaren gerçekleşen satış rakamları ile birlikte yılsonu pazar tahmini 650-700 bin adetlere yükseldi. Eylül rakamları tahminleri 750-780 bin adetlere çıkarttı. Şimdi ise 800 bin adetler konuşuluyor.



DÜNYADA 70.8 MİLYON ADET SATIŞ BEKLENİYOR

Yılın ikinci yarısından itibaren satışların artmasıyla birlikte dünyada da tahminler yukarı yönlü revize edildi. LMC Automotive göre, 2020 dünya toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16.2 azalışla 75.8 milyon adet seviyesinde gerçekleşecek. Daha önce toplam pazarın yüzde 21.6 düşüşle 70.8 milyon adete gerileyeceği tahmin ediliyordu.

Sabah