Milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlayacak! İşte vergi borcu düzenlemesinin ayrıntıları...

TAKSİT VAR MI?

Takvim'in haberine göre; Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse gecikme zammıyla birlikte 18 taksite kadar bölünecek. Ancak ödemeler iki ayda bir yapılacağından toplam taksit sayısı 36 aya çıkmış olacak.Taksitte vade farkı uygulanacak.