Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları yakından takip ediliyor. En son sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigara markalarının güncel fiyatlarını yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Marlboro, Chesterfield, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar? İşte 7 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde: