7 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2020 Marlboro, Chesterfield, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika... 7 Kasım sigara fiyatları ne kadar? Temmuz ayında sigaralara yapılan vergi artışının ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. British American Tobacco, JTI ve Philip Morris'in güncel sigara fiyat listesi araştırılıyor. Marka marka sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Marlboro, Chesterfield, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar? İşte 7 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...
Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar? Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları yakından takip ediliyor. En son sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına ait sigara markalarının güncel fiyatlarını yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Marlboro, Chesterfield, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar? İşte 7 Kasım sigara fiyatları zamlı güncel liste...
SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Kasım ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI SİGARA FİYATLARI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
BRITISH AMERICAN TOBACCO SİGARA FİYATLARI
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop, Kütahya, Muş.
Bu illerde açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında toplandığı belirtildi.
Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla gerekli kararların alınarak uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."
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