Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek.