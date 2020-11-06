06 Kasım 2020, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Son dakika haberine göre: Genel Kurulu'nda görüşülen vergi borçlarının yapılandırılması başta olmak üzere pek çok alanda vatandaşı rahatlatacak olan düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda yapılandırmanın kapsamı genişletildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Birçok alanda vatandaşı rahatlatacak olan borç yapılandırmanın kapsamı genişletildi. Çiftçinin, orman köylüsünün ve belediyelerin DSİ'ye olan su borçları da kapsama alındı.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

EMLAK VERGİSİ DE VAR

İL özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

Vergi borçlarıyla ilgili düzenleme! Milyonlarca vatandaş rahatlayacak...

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar da yapılandırma kapsamında yer alacak.

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