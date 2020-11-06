Son dakika: Hazine’den DASK’a 3.4 milyar lira! İzmir'de ödemeler başladı...

DASK tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından toplam 3.37 milyar TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak. İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine dün itibarıyla yapılan ödeme de 6.5 milyon lira oldu.



100 HASAR EKSPERİ SAHADA

DASK, İzmir depreminin hemen ardından ilk etapta 100 hasar eksperi ile sahaya indi. Sayısı daha sonra 200'e çıkarılacak. Eksperler hasar ihbarı yapan sigortalıların konutlarında inceleme yaparak, raporlarını mobil cihazlardan anında ulaştırıyor. Hasar tespit çalışmaları ve ödemelerin bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.



40 MİLYARLIK ÖDEME KAPASİTESİ

DASK'ın 1 Kasım ile 31 Ekim 2021 dönemi koruma programı dikkate alınarak verilecek 3.3 milyarlık devlet desteği başladı. İhtiyaca göre pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanacak. DASK'ın biriken deprem rezervi sayesinde 25 milyar lira olan hasar ödeme kapasitesi 40 milyar liraya çıkarıldı.



ONLİNE BAŞVURUDA REKOR

İZMIR depreminin ardından deprem sigortasına online başvurularda rekor artış yaşanırken, poliçe sayısı da 10 milyona ulaştı. Deprem sigortasında asgari prim tutarı risk grubuna göre 40-120 lira arasında değişiyor. DASK'ın 6 bin 600'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 14 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı 12 bine yaklaştı.



SİGORTA ORANI % 56'YA ULAŞTI

SON yirmi yılda zorunlu deprem sigortası kapsamında konut sahiplerine 440 milyon lira ödeme yapıldı. Bu ödemenin 220 milyon lirası Elazığ'da yaşanan depremde gerçekleştirildi. DASK'ın Türkiye genelinde yüzde 56 sigortalılık oranı bulunuyor.

Sabah