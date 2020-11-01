Emekliye iki zam iki ikramiye! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla Ocak zammını bekliyor. Enflasyon tahminine göre emeklinin zammı yüzde 6 olurken, maaşlara 382 lira olarak yansıyacak. Takvim Gazetesi enflasyon tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği tüm detaylar...
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EN ÇOK 6.757 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.
EN ÇOK 6.757 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.