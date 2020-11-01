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Emekliye iki zam iki ikramiye! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar olacak?

ve Bağ-Kur emeklisi merakla Ocak zammını bekliyor. tahminine göre emeklinin zammı yüzde 6 olurken, maaşlara 382 lira olarak yansıyacak. Takvim Gazetesi enflasyon tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı. Peki, emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Emekliye iki zam iki ikramiye! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
Bu yıl 2 kez , 2 kez bayram ikramiyesi ve promosyon alan emekliler, gözünü şimdiden 2021'e çevirdi. Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında artırılacak olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da geliyor.



EN ÇOK 6.757 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 382,52 liraya varan artış yaşanacak.



En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 757 lira 89 kuruşa çıkacak.





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