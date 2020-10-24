KYK borcu olanlara müjde! Komisyonda kabul edildi! 2020 KYK kredi borçları silinecek mi? Yapılandrma var mı?
Son dakika... KYK borcu olanlara müjdeli haber geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi kullanan ancak borçlarını henüz ödeyemeyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine göre KYK borçlarının yapılandırılması gündemde. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma nasıl olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Son dakika... KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma olacak mı? soruları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine göre KYK borçlarını yapılandırması dikkat çekiyor. KYK borcu olan binlerce kişi konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma nasıl olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRILACAK MI?
Komisyonda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde kanun teklifine ihdas edildi. Buna göre KYK borçları yapılandırılacak.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvurması gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek.
Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.
Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." dedi.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
KYK KREDİ VE BURS KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.
Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?
Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.
Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?
Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.
KYK NE ZAMAN BURS VERMEYE BAŞLADI?
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs,vermektedir.
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