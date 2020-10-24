Son dakika... KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma olacak mı? soruları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifine göre KYK borçlarını yapılandırması dikkat çekiyor. KYK borcu olan binlerce kişi konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma nasıl olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRILACAK MI?

Komisyonda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin madde kanun teklifine ihdas edildi. Buna göre KYK borçları yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvurması gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek.

Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.