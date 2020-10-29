Elazığ'da yerli ve milli 'spin kaplama cihazı' üretildi

Farklı bilimsel çalışmalar yaptık. Üretmiş olduğumuz cihazın teknik özelliklerine göre kendi laboratuvarımızda farklı nano malzemeler ürettik. Bu malzemelerin cihazın metotları ile olan kıyaslamasını yaptık. Örneğin cihazımızda 3 farklı metot var. Bu metotlar dünyada herhangi bir cihazda yok. Bizim cihazda 3 metot aynı anda var. Birincisi statik kaplama, ikincisi dinamik kaplama, üçüncüsü ise değişken kaplama metodu. Bu üç farklı metodu kullanarak aynı malzemeyi ürettik. Daha sonra bunun elektriksel, yapısal özelliğini karakterize ettikten sonra gerçekten üretim metotlarının etkili olduğunu gördük" dedi.