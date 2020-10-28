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Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika haberine göre , 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

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