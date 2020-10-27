Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre 2 kat arttı
TÜİK, eylül dönemine ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Eylül ayı içerisinde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 101,6 arttı.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %22,6'sını motosiklet, %16,4'ünü kamyonet, %5,1'ini traktör, %2,5'ini kamyon %0,7'sini minibüs, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar ve %0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,8 ARTTI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %49,2, kamyonette %26,8, özel amaçlı taşıtlarda %16,7, traktörde %16,1, minibüste %5,2 artarken, otobüste %15,8, motosiklette %6,2 ve otomobilde %3,3 azaldı.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %101,6 ARTTI
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %1360,0, kamyonda %271,1, kamyonette %256,4, traktörde %104,2, otomobilde %90,3, motosiklette %65,3 minibüste %18,6 ve otobüste %11,0 arttı.
TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA 23 MİLYON 854 BİN 820 OLDU
Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
EYLÜL AYINDA 916 BİN 48 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI
Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7'sini otomobil, %15,5'ini kamyonet, %6,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,2'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
EYLÜL AYINDA 54 BİN 705 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %20,3'ü Fiat, %17,4'ü Renault, %8,6'sı Toyota, %6,1'i Volkswagen, %4,8'i Skoda, %4,7'si Hyundai, %4,6'sı Ford, %3,8'i Honda, %3,3'ü Nissan, %3,0'ı Seat, %2,9'u Peugeot, %2,5'i BMW, %2,5'i Audi, %2,4'ü Opel, %2,4'ü Mercedes-Benz, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %2,1'i Citroen, %0,8'i Volvo, %0,6'sı Jeep ve %2,8'i diğer markalardan oluştu.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 736 BİN 543 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %49,6'SI BENZİN YAKITLIDIR
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %49,6'sı benzin, %41,7'si dizel, %5,6'sı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,0'ı LPG, %24,3'ü benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %30,9'u 1401-1500, %24,9'u 1501-1600, %23,3'ü 1300 ve altı, %14,4'ü 1301-1400, %5,5'i 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 196 BİN 592'Sİ BEYAZ RENKLİDİR
Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 409 bin 538 adet otomobilin %48,0'ı beyaz, %26,5'i gri, %7,1'i mavi, %7,0'ı siyah, %6,9'u kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir.
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