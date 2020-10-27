Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre 2 kat arttı





EYLÜL AYINDA 916 BİN 48 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,7'sini otomobil, %15,5'ini kamyonet, %6,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,2'sini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EYLÜL AYINDA 54 BİN 705 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %20,3'ü Fiat, %17,4'ü Renault, %8,6'sı Toyota, %6,1'i Volkswagen, %4,8'i Skoda, %4,7'si Hyundai, %4,6'sı Ford, %3,8'i Honda, %3,3'ü Nissan, %3,0'ı Seat, %2,9'u Peugeot, %2,5'i BMW, %2,5'i Audi, %2,4'ü Opel, %2,4'ü Mercedes-Benz, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %2,1'i Citroen, %0,8'i Volvo, %0,6'sı Jeep ve %2,8'i diğer markalardan oluştu.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 736 BİN 543 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %55,9 artarak 736 bin 543 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %82,6 azalarak 35 bin 995 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 700 bin 548 adet artış gerçekleşti.