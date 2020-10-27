Bakan Kurum: Plastik poşetlerin kullanımı yüzde 80 oranında azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congesium'da düzenlenen, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

YÜZDE 80 AZALDI

Çevre Bakanı Murat Kurum, "49 bin kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemini kurmuş durumdayız. Plastik poşetlerin kullanımında yüzde 80 oranında azalım sağlandı." açıklamasında bulundu.

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