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Bakan Kurum: Plastik poşetlerin kullanımı yüzde 80 oranında azaldı

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , "49 bin kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemini kurmuş durumdayız. kullanımında yüzde 80 oranında azalım sağlandı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Bakan Kurum: Plastik poşetlerin kullanımı yüzde 80 oranında azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congesium'da düzenlenen, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

YÜZDE 80 AZALDI

Çevre Bakanı Murat Kurum, "49 bin kamu kurum ve kuruluşunda sıfır atık sistemini kurmuş durumdayız. Plastik poşetlerin kullanımında yüzde 80 oranında azalım sağlandı." açıklamasında bulundu.

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