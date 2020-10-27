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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında! Yatırım dalgası ufukta belirdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında! Yatırım dalgası ufukta belirdi

Son dakika haberine göre , "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında! Yatırım dalgası ufukta belirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı." dedi.

Albayrak, "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SERMAYE YATIRIM DALGASI UFUKTA BELİRDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.

Albayrak, "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi." diye konuştu.

TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR
Bakan Albayrak, Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarının; lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü olduğunu söyledi.

Albayrak, "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." dedi.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Çok uluslu şirketler üretimini Türkiyeye yönlendiriyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ÜRETİMİNİ TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİYOR

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