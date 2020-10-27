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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Çok uluslu şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor

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Giriş: 27.10.2020 16:53
Güncelleme:27.10.2020 16:56
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı." dedi.

Albayrak, "Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.

Albayrak, "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi." diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarının; lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü olduğunu söyledi.

Albayrak, "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, "Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor." dedi.

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