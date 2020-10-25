Yatırımlara Hazine arazisi desteği! 2021-23 döneminde dev arz

Yatırımların teşviki ve bu yolla istihdamın artırılması için Hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz kullanılacak.

2021 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yapılan derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de Hazine taşınmazları arz edilecek.

Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek.

Bu yılın eylül ayı itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 3,9 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Yine 20,3 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.

Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca yaklaşık 1,1 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım ve 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

YATIRIMCILARA EK SÜRE TANINIYOR

Yatırımların teşviki kapsamında daha önce mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, belediyelere veya il özel idarelerine ait olan ve yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhüt edilen yatırımları tamamlamalarına imkan sağlamak üzere yatırımcılara ek süre de tanınırken, süre uzatımına ilişkin işlemler sürdürülecek.

Taşınmaz tahsis edilen turizm yatırımcı ve işletmecilerinin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 49 yıla kadar uzatılması, böylece bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılmasıyla turizm tesislerinin yenilenmesi imkanı da sağlandı. Toplam 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatılırken 2,5 milyar lira gelir elde edildi. Bu doğrultuda süre uzatımına ilişkin işlemler sürdürülecek.

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