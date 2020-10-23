Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzin fiyatlarına 12 kuruş indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Son dakika haberine göre Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Benzin fiyatlarında bu gece yarısı pompaya yansımak üzere 12 kuruş indirim bekleniyor.
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Benzin fiyatlarına bu gece yarısı pompaya yansımak üzere 12 kuruş indirim geliyor.
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