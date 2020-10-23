ABD'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizliklerin sürmesinin de etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.

Dün 41,45 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde 42 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim geldi.

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