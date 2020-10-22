Yabancı kuruluşlardan Merkez Bankası'na faiz operasyonu! BloombergHT çanak tuttu

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına ve para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdiği bildirildi.

YABANCI KURULUŞLARDAN FAİZ ARTIRIMI OPERASYONU

Faiz kararı öncesi yabancı kuruluşlar, Merkez Bankası'nı faiz artırımı yönünde karar alması için adeta baskı altına aldı. Türkiye'de de BloombergHT gibi kanalların çanak tuttuğu faiz operasyonunda "PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artıracağı yönünde" şeklinde beklenti yaratıldı.

Bloomberg HT, "Yabancılar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor" başlıklı haberinde "Birçok yabancı kurumun beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan artıracağı yönünde" ifadelerine yer verdi.

"JPMorgan: Merkez politika faizini 200 bp artırabilir" başlıklı bir başka haberinde ise BloombergHT "JPMorgan, Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gitmesini ve temkinli bir dil kullanmasını bekliyor" şeklinde algı yaptı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)