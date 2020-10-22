Son dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Her kesime destek...

2 milyon öğrenciye 1.3 milyar burs ve kredi



Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 5.5 milyar TL ayrıldı



Öğrencileri destekleme ve yetiştirme kursu için 1.9 milyar lira ödenecek



Pansiyonlardaki 328 bin öğrenciye 1.3 milyar lira verilecek



1 milyar liralık ücretsiz kitap dağıtımı



Özel okul desteği için 891 milyon lira ayrıldı



Üniversitelilere 763 milyon lira harç desteği

Sabah