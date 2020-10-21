Son dakika: Borsa İstanbul’dan açılış rekoru: 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü!

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YÜKSELİŞE BANKA HİSSELERİ ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım olurken, kaybettiren sektör endeksinin ise bulunmadığı görüldü.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.