21 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul’dan açılış rekoru: 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü!

Son dakika: Borsa İstanbul’dan açılış rekoru: 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü!

Son dakika haberine göre… ’da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1220,88 puan ile 7 ’tan beri en yüksek seviyesini gördü. Endeks en son pandemi öncesi 7 Şubat tarihinde 1228,12 puanı görmüştü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Borsa İstanbul’dan açılış rekoru: 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü!

BIST 100, güne yüzde 0,86 artışla 1.220,88 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 10,47 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 1.220,88 puana yükseldi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

YÜKSELİŞE BANKA HİSSELERİ ÖNCÜLÜK EDİYOR

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım olurken, kaybettiren sektör endeksinin ise bulunmadığı görüldü.

Dün 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

LAGARDE'NİN AÇIKLAMALARI ÖNEM TAŞIYOR

Negatif tarafta ise Avrupa'da artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişelerin izlendiğini ifade eden analistler, bu kapsamda Avrupa (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların bankanın destekleyici para politikasının devamına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Son dakika: Borsa İstanbul son 8 ayın rekorunu kırdı! BIST 100'de son durum SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL SON 8 AYIN REKORUNU KIRDI! BIST 100'DE SON DURUM
Son dakika: Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'dan bu yana bir ilk! 1.200 seviyesinin üzerine çıktı SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL'DA 27 TEMMUZ'DAN BU YANA BİR İLK! 1.200 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA