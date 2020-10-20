Son dakika: KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Son dakika... KÇÖ ne zaman bitiyor? Hükümet, koronavirüs salgını sonrası işçi ve işverenlerin yanında olmaya devam ediyor. Pandeminin çıktığı ilk günden bu yana kısa çalışma ödeneği uygulamasını başlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı ödemelerini 5 Ekim'de gerçekleştirdi. Kısa çalışma ödeneğinde sürenin ne zaman biteceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki, KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Süre ne zamana kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...

KÇÖ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatılmıştı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.