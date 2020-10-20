Piyasaların gözü kulağı orada! Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB toplantısı ayın kaçında yapılacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ekonomistler ve piyasalar Ekim ayında açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına kitlenmiş durumda. Döviz kurları ve diğer birçok ekonomik parametreyi etkilemesi nedeniyle ekonomistler gözünü Merkez Bankası’nın kararına çevirdi. Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, MB toplantısı ayın kaçında yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB toplantısı ayın kaçında yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB toplantısı ayın kaçında yapılacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
22 Ekim'de Para Politikası Kurulu toplanacak. Kurul toplantının ardından saat 14.00'te kararını açıklayacak, aynı zamanda ekonominin seyrine ilişkin de mesajlar verecek.
SON TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI
Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu toplantısında, 3 aylık aranın ardından sabit tuttuğu politika faizini 200 baz puan artırdı. Ve böylelikle politika faizi yüzde 8,25'ten 10,25'e yükseltildi.
AA FİNANS'IN BEKLENT ANKETİ NE DİYOR?
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)