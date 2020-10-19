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Tarım ve Orman Bakanlığından flaş hamle! Tarımda tasarrufun yeni adı: ZİHA

Son dakika haberi... ve , çiftçilere tarım teknolojilerini ulaştırmak için milli teknoloji hamlesi başlattı. , zirai insansız hava araçlarının () bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Tarım ve Orman Bakanlığından flaş hamle! Tarımda tasarrufun yeni adı: ZİHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) bitki koruma amacıyla tarımda kullanımının incelenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışma yürütüyor.

İlk denemelerde ZİHA'larla ilaçlamada yüzde 35, zamandan yüzde 80 tasarruf sağlandı. Çiftçilere tarım teknolojilerinin ulaştırılması kapsamında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

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